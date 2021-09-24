BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Destici, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verildiği gençlik merkezinin açılışında konuştu.

Özellikle milli iradeye darbe vurulduğu dönemlerde Yazıcıoğlu'nun ortaya çıkarak dik duruş sergilediğini belirten Destici, kendilerinin de onun yolundan giderek her darbe söylentisinde aynı duruşu gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, sağ ve sol mücadelesinin, provokasyonların çok olduğu bir dönemde önemli bir görevi hassasiyet ve başarıyla yürüttüğünü, kardeş kanı akmasını engellemek için dönemin cumhurbaşkanına da mektup yazdığını anlattı.

Yazıcıoğlu'nun gençliğe çok önem verdiğini belirten Destici, "Elhamdülillah bugün Alperen Ocakları'mız o şuurda yoluna devam ediyor ama arzumuz, istiyoruz ki bütün Türk gençliği şuurlu olsun. Tarih bilincine sahip olsun. İmanlı, ahlaklı ama bir o kadar da elbette ki çağın ilmiyle bilmiyle donatılsın." dedi.

Destici, gençliğe hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu gençlik bizim ve bu gençlik bizim geleceğimiz. Sadece bizim değil, Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün mazlum milletlerin geleceği, çünkü Türkiye lider ülke. Biz birlik olmak ve Türkiye'yi daha da güçlü hale getirmek zorundayız."

Yazıcıoğlu ile hatıralarını anlatan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe de onun isminin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Muhsin Yazıcıoğlu'nun, temiz siyasetin, hasbi duruşun, gönül insanı olmanın timsali bir hayat yaşadığını dile getirerek, vatan sevdalısı birinin isminin burada yaşatılmasını istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı hizmete açıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Marcao Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş Zafer Kurugöl Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:06:17. #1.17#