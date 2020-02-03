BBP Genel Başkanı Destici: "Bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir" dedi.

03.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:59
BBP Genel Başkanı Destici:

(BBP) Genel Başkanı "Bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir" dedi.


Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de 4 askerimizin şehit edilmesi ve 9 askerimizin yaralanması ile ilgili açıklama yapan Destici, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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