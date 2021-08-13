BBP Genel Başkanı Destici: "Biz istiyoruz ki bölgede hangi kökene, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun bütün insanlarımız barış içerisinde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'te yaptığı açıklamada, "Biz istiyoruz ki bölgede hangi kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun bütün insanlarımız huzur içinde, mutluluk...