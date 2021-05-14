BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslümanların ve vicdanı olanların İsrail'in Filistin'e saldırılarına seyirci kalmamaları, yarını beklemeden "soykırıma dur demeleri" gerektiğini bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslümanların ve vicdanı olanların İsrail'in Filistin'e saldırılarına seyirci kalmamaları, yarını beklemeden "soykırıma dur demeleri" gerektiğini bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "katliam ötesi bir soykırım" gerçekleştirdiğini kaydetti. Şu ana kadar yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Destici, "Hiçbir Müslüman'ın, vicdanı olan hiçbir insanın buna seyirci kalmaması gerekiyor. Birleşmiş Milletler, bölge ülkeleri, Arap Birliği, İslam dünyası, Türkiye yarını beklemeden ayağa kalkmalı ve bu soykırıma dur demelidir. Bu çevrelerden gelecek ciddi tepkiler İsrail'i durduracaktır." ifadelerini kullandı.

"İsrail'i hedef gösterip, Filistin'i koruma bahanesiyle Lübnan'a yerleşen ve bir devlet gücü elde eden, güya Siyonizm karşıtı yapının harekete geçme ihtimalinde dahi İsrail ordusu bunları yapamayacakken onların şu ana kadarki sessizliği de acaba bu soykırımın bir parçası mıdır?" diye soran Destici, İsrail'in, başlattığı bu operasyonla 2016'daki akıbeti yaşayacağını savundu.

Uluslararası sularda denizden hedef gözetmeden gerçekleştirilen bombardımanın Türkiye'nin de içinde olduğu bölge ülke donanmalarınca engellenmesi gerektiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şüphesiz, İsrail terör devletinin Filistin'e, Gazze'ye başlattığı bu soykırım operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacak, en nihayetinde katiller yok olacak ve zulümlerinde boğulacaklardır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve mazlum Filistin Gazze halkının yardımcısı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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