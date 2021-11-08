BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan tezkeresini değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'e sunulması beklenen Azerbaycan tezkeresi ile ilgili, "Umarım CHP, HDP'nin etkisinde kalmaz, bu sefer milletin hissiyatının yanında durur ve Azerbaycan tezkeresine 'evet' der." ifadesini kullandı.

Destici, partisinin Çayeli İlçe Başkanlığı hizmet binasının açılışını yaptıktan sonra ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i makamında ziyaret etti. Alim, ÇAYKUR'un yaş çay alımı ve kuru çay satışı hakkında bilgi verdi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i ziyaret eden Destici, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Destici, belediyeden ayrılırken AA muhabirine, iki gündür Rize'de olduğunu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini anlattı.

Destici, TBMM Başkanlığına sunulması beklenen, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin milli mesele olduğunu aktardı.

CHP'nin daha önce Irak-Suriye tezkeresine "evet" demesine rağmen son oylamada "hayır" dediğini hatırlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar bunu, sürenin 2 yıl olması, yabancı asker meselesi gibi sebeplerle açıklasa da daha önce 'evet' dedikleri tezkerede de bunların olduğu ortaya çıkınca söyleyebilecekleri çok fazla bir şey kalmadı. Ben inşallah hafta içi Cumhurbaşkanı tarafından meclise gönderilecek Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresine, tabi PKK'nın siyasi uzantısından bir beklentimiz yok, ama diğer grubu bulunan veya bulunmayan bütün siyasi partilerimizin 'evet' demesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Suriye ve Irak tezkeresinde HDP'nin etkisinde kaldı CHP. Beklentimiz ve halkımızın da beklentisi CHP'den o dur ki; bu sefer HDP'nin ya da Ermeni lobilerinin etkisi altında kalmadan can Azerbaycan'ımıza asker gönderme tezkeremize 'evet' demesini bekliyoruz. Mecliste grubu bulunan veya bulunmayan bütün siyasi partilerimiz burada bir birliktelik ortaya koymalıdır."

"Karabağ ilk ve son olmayacaktır"

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutlayan Destici, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak yürüttüğü Karabağ'ı işgalden kurtarma harekatı zaferle sonuçlandı. Bir kere daha başta Azerbaycan ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere zaferimiz, zaferleri kutlu olsun. Zafer hepimizin zaferi. Türk dünyasının zaferi. Biz nasıl ki Karabağ'daki zafere seviniyor, oraya katkı sağlıyorsak Suriye-Irak tezkeresinde yabancı asker bulundurma işi belki CHP Genel Başkanı bunu düşünememiş olabilir, ama belki yarın orada Azerbaycanlı askerlerle mücadele vereceğiz, Pakistanlı askerlerle. Onlar bunu henüz düşünememiş olabilirler. Biz Azerbaycan başta olmak üzere kardeş ve soydaş ülkelerimiz ile iş birliği yapacağız. Karabağ ilk ve son olmayacaktır. Bundan sonra da bu harekatlar devam ettirilecektir ve hem çevremizi teröristlerden temizlemek hem de işgal edilmiş toprakları kurtarmak için bunları yapmaya devam edeceğiz. Umarım CHP, HDP'nin etkisinde kalmaz, bu sefer milletin hissiyatının yanında durur ve Azerbaycan tezkeresine 'evet' der."

Destici, daha sonra şehit er Murat Fakir'in vefat eden babası Yusuf Fakir'in, İslampaşa Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, şehit babasının tabutunu bir süre taşıdı.