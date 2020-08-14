BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

14.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:40

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde İbrahim ile bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Ermenistan saldırıları sonrası şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Destici, Azerbaycan'ın, Ermenistan saldırılarına cevap verebilecek güçte olduğunu söyledi.

Azerbaycan'a yapılan tüm saldırıları Türkiye ve Türk milletine yönelik saldırı olarak değerlendirdiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz, bütün siyasi partilerimiz, TBMM anında tepki ortaya koymuştur ve Azerbaycan devleti ile milletinin yanında olduğunu belirtmiştir. Bu saldırıların akabinde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri, Savunma Bakanlığı nezdinde başta telefon diplomasisi ve ziyaretlerle Türkiye'nin her şartta, maddi manevi, askeri ve her anlamda Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmiştir."

Destici, Ermenistan'nın Rusya, Fransa, Batı ve emperyalistlere güvenerek Azerbaycan'a saldırılarda bulunduğunu, Yukarı Karabağ'da işgal ettiği topraklardan hala çekilmediğini anlatarak, "Yunanistan da Avrupa Birliği, Fransa, Almanya'yı yanına alarak Türkiye'ye karşı dikleşmekte ve Türkiye'yi kendi kara sınırlarına hapsetme hayalleri görmekte. Ama bu hayallerde boğulacaktır." dedi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan'da olduğu gibi kendi sınırlarını koruyacak güce, iradeye sahip olduğunu vurgulayan Destici, "Ne Karabağ ya da Tovuz'da ne Doğu Akdeniz'de ne Suriye, Libya'da hiçbir hakkımızdan geri adım atacağız." diye konuştu.

Büyükelçi İbrahim de Türkiye ile "bir millet iki devlet" olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'nin saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanında yer aldığını dile getiren İbrahim, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a karşı saldırılar olduğu vakit Türkiye'de herkes Azerbaycan'nın yanında oldu. Sayın Destici ve partisi, yıllar boyunca bizi destekledi. Temmuzda taziyelerini ve desteklerini bildirmişlerdi, şimdi ise burayı ziyaret ederek destek ve taziyelerini tekrar bildirdiler. Tekrar omuz omuza desteklerinizi, duygularınızı, hislerinizi duyduk. Tek millet iki devlet olarak ileriye gideceğiz."

BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret etti

Kaynak: AA

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