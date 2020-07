BBP Genel Başkanı Destici: "Avrupa'nın 20.yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri Srebrenitsa... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri Srebrenitsa Soykırımı'dır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı hakkında açıklamalarda bulundu. Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 25 yıl geçtiğini ifade eden Destici, "Srebrenitsa'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayet ve Avrupa'da, yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş 'soykırım' olması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

11 Temmuz 1995 yılında şu ana kadar tespit edilebilmiş, 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın katledildiğini hatırlatan Destici, "Bedenleri, kimliklerinin tespit edilememesi için, parçalanarak yine şu ana kadar tespit edilebilen 64 farklı toplu mezara gömüldü. Bugün bile, soykırımdan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen, ancak 6 bin 500 kadarının kimlikleri tespit edilebilmiş durumda ve hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı hakkında şu ifadelere de yer verdi:

"Soykırımın, Birleşmiş Milletler'in 1993'te, Boşnaklar için 'Güvenli Bölge' ilan ettiği Srebrenitsa'da meydana gelmesi; Boşnaklar'ın Sırplara, Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından teslim edilmesi; BM Barış Gücü tarafından toplanan Boşnaklar'a ait silahların, ısrarla geri verilmeleri talep edilmesine rağmen, talepleri reddedilerek verilmemesi ve Boşnak kardeşlerimizin, 400 Hollandalı askerden oluşan BM Barış Gücü tarafından, Birleşmiş Milletler'in 'Güvenli Bölge' olarak ilan ettiği Srebrenitsa'dan çekilerek Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesi; Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa'nın, ayıpları, suç ortaklıkları ve insanlık suçları olarak da ayrıca tarihe geçti."

Söz konusu katliamla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa hakkında da açıklamalarda bulunan Destici, "Bize her gün utanmazca insan hakları dersleri vermeye kalkan Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın, o gün de bugün de; Avrupa'da, hatta Anadolu'da, Müslümanların varlıklarını bir sorun olarak görmeleri; Avrupa'nın ortasında dahi insanların, Müslümanların, topluluklar halinde öldürülmelerine zemin hazırlamaları, soykırıma sessiz kalmaları ve katliamları görmezden gelmeleri, bugün tüm dünyada yaşanan savaşların, katliamların, ölümlerin; hayatlarından, yurtlarından, ailelerinden, geleceklerinden, umutlarından olan insanların yaşadıklarının sebepleriyle ilgili önemli bir ipucu olarak karşımızda duruyor. Bu bakış açısı; bu düşmanlık, bu sömürge zihniyeti, bu 'ahlak', 'vicdan', 'insanlık' ölçüsü değişmeden, anlaşılıyor ki Batı Cephesi'nden hiçbir şey değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Soykırımla ilgili yaptığı açıklamanın son bölümünde ise Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı ve insanlığı ancak, Müslümanların, Türklerin, iyilerin, dayanışmasının ve ele ele vermelerinin koruyabileceğini, her gün, birbirinden kanlı derslerle, yeniden görüyor, görmek mecburiyetinde kalıyoruz. Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılında, acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, 2003 yılında kaybettiğimiz, Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, örnek insan, örnek Müslüman, örnek lider, Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle, milletle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA