BBP Genel Başkanı Destici: "Artık bu ülkede darbelere geçit yok"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun sözlerine sert tepki gösteren Destici, "'İktidar öyle ya da böyle değişecek' diyen zihniyeti milli iradeye yönelen her saldırıda darbecilerin yanında gördük. Bu zihniyete bazen mitinglerde orduyu göreve çağırırken, bazen de 'laiklik elden gidiyor' sloganıyla millet iradesini vesayet altına almak isterken rastladık. Bazı kurumlara sızıp, bu kuruluşları her ihtilafta, her zor dönemde sokağa, devleti ve milleti darbelerin karanlığına sürüklemeye çalışan sözde demokrasi havarileri bilsinler ki 15 Temmuz bir milat. Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA