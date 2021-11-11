BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Haberi Kaydet