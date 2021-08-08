BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binası ve Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binası ve Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Maltepe'de gerçekleşen açılışta Destici, gündeme dair konulara değindi. Orman yangınlarına değinen Destici, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti. Destici yaptığı konuşmada, "Maalesef son aylarda doğal afetlerle ve yangınlarla karşı karşıya kaldık. Önce Doğu Karadeniz bölgemizdeki sel afetleriyle karşı karşıya kaldık. Canlarımız kayboldu, onları rahmetle anıyoruz. Daha sonra geçtiğimiz hafta 28 Temmuz'da önce Antalya Manavgat'ta daha sonra diğer ilçelerinde ve Muğla, Marmaris, Milas başta olmak üzere bölgede çok büyük yangınlar çıktı. Ben de yangın bölgelerindeydim. Orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durum hepimizi üzdü. Can kayıplarımız oldu. Onları rahmetle anıyorum. Yaralılarımız oldu, Rabbim onlara acil şifalar versin. İnsanlarımız evlerini kaybettiler, hayvanlarını kaybettiler, mallarını kaybettiler, ürünlerini kaybettiler. Elbette ki bunların hepsi telafi edilecektir. Yangınların çıkış sebebi elbette araştırılacak ve muhasebesi yapılacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Merve Çoban Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:06:30. #1.14#

title