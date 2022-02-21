BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz net bir şekilde HDP kapatılsın diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerinin hiçbir zaman yanında olmadı, hep Türkiye düşmanlığı..." dedi.

Destici, Afyonkarahisar Kale Öğrenci Yurdu yemekhanesinde partililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Her iki bayramda emekliye bayram ikramiyeleri verildiğini belirten Destici, "Bunun inşallah önümüzdeki iki bayram için en az 2 bin liraya çıkarılmasını, BBP olarak teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede tuzu kuru olanlar bulunduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bir balıkçıda 48 bin lira fatura ödeyenler, onu da belediyeye ödetenler ya da bir gece için süit odaya 102 bin lira ödeyenler ya da bir programda bir milyon alan şovmenler, bunlar şikayet etmeye başlıyor. Faturaları bunlar gösteriyor. Halbuki bunların tuzu kuru. Bunlar istismar ediyorlar. Bunlar tribüne oynuyorlar. Bunlar siyaset yapıyorlar. Ama gerçeği söylemek bizim boynumuzun borcu. Bütün bunlar hep planlı bir şekilde yapılıyor. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

En son bir şarkıcının şarkısı çıktı. Bunun üzerine hemen muhalefet iktidara, hükümete yüklenmeye başladı. Yani her noktayı kullanıyorlar. Şimdi o şarkıcı iyi niyetle mi yazdı başka niyetle mi yazdı onu bilmiyorum. Ama ben benim sözüm ya da cevabım o şarkıyı yazan ya da okuyan şarkıcıya, sanatçıya değil çünkü sanatçılar bunu yapabilir, şarkıcılar bunu söyleyebilir. Onlara saygımız vardır. Ama ben bunu istismar eden siyasetçilere ve yandaş birtakım yazar çizer takımına diyorum ki; hani 'geçecek geçecek' diyorlar ya ben de onlara; 'çoktan geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye' diyorum. Aslında geçti de onlar farkında değil. Onlar bekleyedursun. Tabii onlar bu hayalle 2023 Haziran ayına kadar giderler. İnşallah milletimiz orda dersini verir."

"Biz net bir şekilde HDP kapatılsın diyoruz"

Ülkenin terörle mücadelesinin devam ettiğini anımsatan Destici, "Hala ülkede maalesef milletvekili sıfatını almış olmasına rağmen devlete meydan okuyan, devletin varlığını kabul etmeyen, devleti bölmeye çalışan, ülkenin bütünlüğüne kasteden, milletin geleceğine kasteden terör örgütü PKK'nın uzantıları var." dedi.

Bunların bir kısmının haklarında fezleke düzenlendiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Milletvekillikleri düşürüldü. Mahkeme cezalarını verdi, içerde yatıyor. Bir kısmı ise hala milletvekilliğine ya da farklı görevlerine devam ediyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Diyarbakır sözde milletvekilliğinde biliyorsunuz, birkaç yıl önce bir teröristle yakın fotoğrafları ortaya çıktı. Önce hazırlık komisyonu daha sonra karma komisyon bunun milletvekilliği düşürülmesi yönünde karar aldı. İnşallah bu hafta karar Meclis Genel Kuruluna gelecek, görüşülecek ve inanıyorum ki; HDP dışındaki bütün partilerin oy birliği ile milletvekilliği düşürülecek ve adalete teslim edilecektir. Milletimiz bunu bekliyor. Biz net bir şekilde HDP kapatılsın diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerinin hiçbir zaman yanında olmadı, hep Türkiye düşmanlığı... Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler CHP başta olmak üzere diyorlar ki 'bu legal bir partidir.' Hayır. Bize göre legal görünümlü illegal bir partidir. Her parti her partiyle iş birliği yapabilir ben buna saygı duyarım ama terör örgütünün partisiyle yapamazsın. Diyorlar ki 'biz yapmıyoruz' ama öbür taraftan diyorlar ki 'görüşüyoruz.' Bugün de Kemal Beyin açıklamaları var. 'Biz 'diyor 'CHP olarak Millet iİtifakı olarak görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz'. Hatta bugünkü ifadesi övücü bir şey söylüyor HDP ile ilgili. Bu kabul edilebilir bir şey değil."

Daha sonra partiye katılanlara rozetleri takıldı.