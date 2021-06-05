BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'yle bugüne kadar asla el tutuşmadıklarını belirterek, "Biz, sadece dağda ve şehirde değil, Mecliste de terörist istemiyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'yle bugüne kadar asla el tutuşmadıklarını belirterek, "Biz, sadece dağda ve şehirde değil, Mecliste de terörist istemiyoruz. Benim Mehmetçiğimin, askerimin, polisimin, korucumun, öğretmenimin, imamımın ve kundaktaki bebeğimin kanını dökecek ondan sonra da gelip Mecliste milletvekili olarak oturacak. Bunu kabul etmiyoruz."dedi.

Destici, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük belediye başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra 6 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi için Güney beldesine geçen Destici, burada düzenlenen mitinge katıldı.

Destici, mitingde yaptığı konuşmada, Güney belde belediye başkanlığı seçiminde 8 adayın yarıştığını ancak kazananın yine Güneyliler olacağını söyledi.

Partisinin adayının Güney'in yeniden belediye statüsü kazanmasında çok emek harcadığını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Bizim bir siyasi duruşumuz var. Siyasi ahlak ve etik bizim kırmızı çizgimizdir. Biz asla inancımızdan, fikrimizden, duruşumuzdan ve ahlakımızdan asla taviz vermeyiz. Bugüne kadar yapamayacağımız işin sözünü vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Ama yapacağımız her işi söyledik ve sonunda da yaptık."

-"Mecliste de terörist istemiyoruz"

Destici, Türkiye'deki siyasi partilerin hepsini demokrasinin bir zenginliği olarak gördüklerini ancak tek istisnanın PKK'nın partisi olduğunu vurguladı.

PKK'nın partisi HDP'yle bugüne kadar asla el tutuşmadıklarını ve bundan sonra da tutuşmayacaklarının altını çizen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hususta da sağlam ve dik duruşu olan siyasi parti BBP'dir. Ben Meclisteyim ve orada HDP'nin Meclis Başkanvekili var. Benim dışımdaki bütün partilerin milletvekilleri, ona 'Başkanım' çekiyor. Ondan 'Başkanım' diyerek söz istiyor, dilekçe veriyor. Ben bugüne kadar bırakın ona 'Başkanım' demeyi, iki uluslararası ve devlet konusu dışında onun yönettiği hiçbir Meclis toplantısına katılmadım. Çünkü biz, sadece dağda ve şehirde değil, Mecliste de terörist istemiyoruz. Benim Mehmetçiğimin, askerimin, polisimin, korucumun, öğretmenimin, imamımın ve kundaktaki bebeğimin kanını dökecek ondan sonra da gelip Mecliste milletvekili olarak oturacak. Bunu kabul etmiyoruz. Bu konuda bugüne kadar dik durmuş, sözünde durmuş ve tavrının sonuna kadar arkasında durmuş, tek hareket BBP, tek kadro Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadrosudur."

Destici, dertlerinin sadece vatana ve millete hizmet olduğunu anımsatarak, "Biz bu kavruk yüzlü, elleri nasırlı Anadolu insanının yüzü gülsün diye buradayız. Refahı yükselsin diye buradayız. Huzuru, mutluluğu ve saadeti artsın diye buradayız. Siyaseti de bunun için yapıyoruz. Biz parti menfaati gözetmeden bütün milli meselelerde devleti kimin yönettiğine bakmadan onları yönetenlerin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, bugün de Afyonkarahisar'da bazı programlara katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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