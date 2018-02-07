BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afrin ve İdlib'de askerimizi ve istihbarat güçlerimizi istemeyen, yahut konuşlandıkları bölgelerde refüze etmek isteyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) ve dost görünümlü Rusya, İran, Esed ekseni, İdlib'deki silahlı cihatçı unsurları bahane ederek sivil kitleleri de hedef almakta, sınırlarımıza sığınmacı akını başlatmak istemektedir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başarısız kılmak için düşmanlar tarafından her türlü stratejik hamlenin uygulandığını belirtti.

İdlib'de artan saldırıların amacının, Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başlatmak ve Afrin'de sıkışmış olan PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin güneydeki İdlib'e yayılmasına imkan sağlamak olduğunu vurgulayan Destici, "Afrin ve İdlib'de askerimizi ve istihbarat güçlerimizi istemeyen, yahut konuşlandıkları bölgelerde refüze etmek isteyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) ve dost görünümlü Rusya, İran, Esed ekseni, İdlib'deki silahlı cihatçı unsurları bahane ederek sivil kitleleri de hedef almakta, sınırlarımıza sığınmacı akını başlatmak istemektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sadece sınır güvenliğini sağlamakla yetinmemesini isteyen Destici, ortaya çıkabilecek yeni göç dalgasının Suriye topraklarında bir tampon bölge içinde karşılanmasının önemine işaret etti.

Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki operasyonlarını Afrin'in merkezine taşımak üzere olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Batı'dan yavaş yavaş Türkiye karşıtı, harekat karşıtı sesler yükselmeye başladı. Bu şehre girilmeye başlandığı zaman bu seslerin daha da artacağı görüşündeyiz. Onun için en fazla ihtiyacımız olan şey, içeride birliği, beraberliği ve kardeşliği güçlendirmek olmalı ve iktidarıyla muhalefetiyle her kesimin birlik ve beraberlik konusunda içinden geçtiğimiz bu zor şartlar altında üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyiz."

- "Dayanışmaya gidiyormuş gibi teröristler aktarılıyor"

Afrin'de sıkışan PYD/YPG'ye, PKK'nın destek gönderme gayretinde olduğuna dikkati çeken Destici, "Kandil'den, Kobani üzerinden Afrin'e güya sivil vatandaşlar dayanışmaya gidiyormuş gibi görüntüler altında teröristler aktarılmakta, ağır silahlarla teröristler gönderilmekte. Bütün bunlar Rusya'nın ve Esed rejiminin gözü önünde olmakta. Başta ABD CENTCOM bunu desteklemekte ama Rusya ve Esed rejimini de kendi kontrolü altındaki bölgelerden de bunların geçişine izin vererek adeta yol vermekte ve onlar da desteklemektedirler." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki terör sempatizanları ve PKK yandaşlarının harekata karşı açıklamalar yaptığını hatırlatan Destici, bunların fikir, basın, düşünce hürriyeti ve insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Destici, Türk ordusunun, Suriye'deki bölgeyi teröristlerden temizlemek için gayret ettiğini belirterek, bu konuda teröristlerden yana olanları iyi niyetli olarak değerlendirmelerinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Türk Tabipleri Birliğindeki "Türk" ifadesinin kaldırılmasının yeterli olmayacağını belirten Destici, "Problem, kurumların başındaki Türk kelimesinde değil, kurumların içindeki hainlerde. Bu yüzden bu kurumları işgal eden gayri milli zihniyetler, terör örgütleriyle iltisaklılarsa, yapılacak en doğru hamle hukuk sınırları içerisinde kalarak bu zihniyetleri kurumlardan ayıklamak olmalıdır." dedi.

Destici, " AK Parti ve MHP arasında çalışmaları devam eden ittifakın içinde BBP'de yer alacak mı" sorusuna, ittifakların yasal hale getirilmesini destekledikleri ve bu işbirliğinin yanında oldukları kaydetti.