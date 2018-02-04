BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zeytin Dalı Harekatı, yılmadan, zafiyet göstermeden, bölge tam temizlenene kadar devam etmeli." ifadesini kullandı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, "Zeytin Dalı Harekatı yılmadan, zaafiyet göstermeden bölge tam temizlenene kadar devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 2 günlük ziyareti kapsamında, eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı da ziyaret etti.