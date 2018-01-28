BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin'e yönelik operasyona ilişkin, "Türkiye, Kürtlere operasyon yapmamaktadır. Operasyon, PKK'ya, YPG'ye karşıdır. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan koridor, Kürt koridoru değil, terör koridorudur." dedi.

İzmit Kadıköy Düğün Salonu'nda düzenlenen BBP'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Destici, birliği önemsediklerini, ayrışmayı ve kamplaşmayı milli güvenlik meselesi olarak ifade ettiklerini söyledi.

Destici, partisinin kurulduğu günden bu yana birlikten bahsettiğini belirterek, "Bundan sonra da Anadolu toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak yaşayan Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı, Alevi'si Sünni'si hep birlikte büyük birliği oluşturduğumuzda ve yüreklerimiz hep birlikte aynı hedefe kilitlendiğimizde, işte Afrin operasyonunda, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröre karşı mücadelede olduğu gibi Allah'ın da inayeti ile başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." şeklinde konuştu.

"Coğrafyanın lideri" olarak tanımladığı Türkiye'yi dünyanın da lider ülkesi haline getirip haksızlıklara, adaletsizliklere ve zulümlere hep birlikte son vereceklerini vurgulayan Destici, TSK'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu süreç, Fırat Kalkan'ı operasyonu ile başlamış, İdlib operasyonu ile devam etmiş ve bugün de Zeytin Dalı Harekatı ile taçlandırılmıştır. ABD gittiği bu yanlış yoldan dönmezse, PKK, PYD, YPG orada varlığını sürdürmeye devam ederse bu harekat Afrin ile sınırla kalmayacaktır, kalmamalıdır. Peşinden Münbiç devam edecektir. Peşini Ayn el Arap (Kobani), Kamışlı takip edecektir. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bütün bölgelerde ne kadar hain ne kadar terörist varsa PKK, PYD, YPG ister DAEŞ olsun hepsine karşı kahraman ordumuz harekatını yapacak ve oradan hepsinin kökünü kazıyacaktır Allah'ın izniyle. Orada o toprakların asıl sahibi olan Kürtler, Türkmenler ve Araplar yerleştirilecek ve geçmişte olduğu gibi barış içerisinde kardeşçe yaşayacaklardır."

Destici, Türkiye'nin bu kararlı duruşu karşısında hem ABD hem de Rusya'nın geri adım attığını ifade ederek, çünkü Türkiye'nin haklı olduğunu ve bunu bütün dünyanın gördüğünü, bildiğini dile getirdi.

Harekat öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasının bütün yönleriyle anlatılmasının, dünyada olumlu tepkilerin oluşmasına öncülük ettiğini anlatan Destici, bu süreç doğru yönetilmeseydi dünyadan çok daha farklı tepkiler alınacağını söyledi.

TSK'nin başarılı bir şekilde ilerlediğini, dünyanın Türkiye'nin bu haklılığını gördüğünü vurgulayan Destici, bazı siyasi partilerin operasyona yönelik eleştirilerini anlamakta güçlük çektiklerini ifade ederek "Türkiye, Kürtlere operasyon yapmamaktadır. Operasyon, PKK'ya, YPG'ye karşıdır. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan koridor, Kürt koridoru değil, terör koridorudur." ifadesini kullandı.

"Siyasi Partiler Kanunu'nun kökten değiştirilmesi lazım"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2019 Kasım seçimlerinden sonra da Türkiye'nin yeni bir sistemle yönetilmeye başlanacağını hatırlatarak, öncelikle Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi Partiler Yasası'nda parti kapatılmasına neden olan maddelerinin kaldırılması gerektiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Siyasi Partiler Kanunu'nun kökten değiştirilmesi ve demokratik bir hale getirilmesi lazım. Buna hepimizin destek vermesi ve CHP'nin bundan kaçmaması lazım. Yeni sistemle yürütmede istikrar sağlandı. Sadece uygulamada birtakım aksaklıklar var. Bunları da uyum yasalarıyla ortadan kaldırma fırsatımız var. Seçim barajını kaldırıp atmamız gerekiyor. İttifakların yasal hale getirilmesi şart. Bu konuda AK Parti ve MHP çok güzel ve olumlu bir adım attı. Biz de atılan bu olumlu adımın sonuna kadar yanındayız. Milliyetçiler, maneviyatçılar neredeyse biz de orada olacağız."

Programa, BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Uyar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.