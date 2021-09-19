BBP Genel Başkanı Destici ABD'ye gidiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çeşitli programlara katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BM Genel Kurulu Liderler Zirvesi ve Türk Evi'nin açılışına katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Erdoğan ile birlikte çeşitli programlara katılmak üzere ABD'ye gidiyor. - ANKARA

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