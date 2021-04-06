BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

'Kovid yalanına inanmıyorum' diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü
"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın kuruluşundan bugüne, deneyimli ve yetkin kadroları ile yurt içi ve dışında büyük bir özveriyle görevini yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Destici, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:04:43. #1.16#
title