BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın kuruluşundan bugüne, deneyimli ve yetkin kadroları ile yurt içi ve dışında büyük bir özveriyle görevini yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Destici, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz