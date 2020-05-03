BBP Genel Başkanı Destici "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici
03.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:52

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz." ifadelerini kullandı.

Destici, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olduğunu belirterek, 1944'den bugüne Türk milliyetçiliğinin en önemli duraklarından birinin 1977'deki Ülkü Ocakları Derneği Büyük Kongresi olduğunu kaydetti.

O kongrede merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan seçildiğini anımsatan Destici, Yazıcıoğlu'nun "Kavgamız vurguncu düzenedir. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Çağrımız İslam'da dirilişedir. Türk'üz, Türkçüyüz, İslam'ın eriyiz. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız." sloganlarıyla Türk milliyetçilerinin takip edeceği istikameti ve İslamla mecz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatına vurgu yaptığını belirtti.

"Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz. Alperenler olarak, Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman entelektüel bir tercih olarak görmedik." ifadesini kullanan Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Emperyalizmin, hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin 'geri kalmışlık' olduğuna dair kara propagandalarına bir an bile itibar etmedik. Ziya Gökalp'ten Hüseyin Nihal Atsız'a, Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na, Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü Türk'ün, Türk dünyasının ve Necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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