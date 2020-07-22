BBP Genel Başkanı Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği...
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BBP Genel Başkanı Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici:
22.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:23

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" dedi.

Parti genel merkezinde bulunan toplantı salonunda gündemi değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, yaşanan kadın cinayetleri için idam cezasının geri gelmesi gerektiğini dile getirirken, HDP'de yaşanan tecavüz ve kadına şiddet konusunda ise "HDP milletvekillerinin kürsüde kadın hakları konuşurken, kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına değinen Destici, "Pek çok tartışmayı gündeme getirdi. Biz Büyük Birlik Partsisi olarak şahsım aklım erdiğinden beri Ayasofya'nın ibadete açılması için hem mücadele ettik hem de bugünü hasretle bekledik. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii'nde olacağız. İnşallah cuma namazımızı da Ayasofya'da eda edeceğiz. Burada davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerekçelerini anlamakta güçlük çekiyoruz. 'Kameralar önünde ibadet olmaz, ibadet gösteri değildir' cümlelerinin bazı haklılık payları vardır. Ama aynı şekilde ibadetin açık tamda göstere göstere yapılacağı haller de vardır. Örneğin hac ibadetinde Sefa ile Merve arasında bir yürüyüş vardır. O yürüyüşün belli bir bölümünde erkekler kısa ve sert adımlarla üstelik dik durarak yürürler. Neden? Resulü Ekrem Efendimizin sünnetidir. Çünkü o yürüyüşü müşrikler seyrederdi. Müslümanlar onlara karşı daha güçlü, daha kararlı olduklarını belli etmek için yürürlerdi. Ayasofya'daki cuma namazı da tam da böyle bir şey. Çünkü bu karar kolay alınmış ya da kolay alınabilecek bir karar değildi. Onun için burada hiç bahane üretmeden, mazereti olmayan herkesin o gün Ayasofya Camii'nde cuma namazında pandeminden sebep fiziki olarak omuz omuza durmamız mümkün değil ama inanç olarak birlikteliğimizi göstermek adına omuz omuza durmanın tam zamanıdır. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesi kararının önemli, tarihi bir karar olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu ifade ediyorum. 24 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak inşallah. Onun nesli olarak, onun emanetine sahip çıkmanın haklı gururunu yaşayacağız. Fethin sembolü ve kılıç hakkı olan Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması sadece Türkiye'de yaşayan biz Müslümanlar için değil, bütün İslam coğrafyası için yeryüzündeki milyarlarca Müslüman için önemli tarihi bir gündür" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor"

Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili de Destici, "Bunlar içimizi kanatıyor. Canımızı yakıyor. Bir çare bulamamanın da üzüntüsünü çekiyoruz. Biran önce hep birlikte bir çare bulunması gerektiğini düşünüyoruz. En son Pınar Gültekin'inin nasıl öldürüldüğünü dinledik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Önce öldürüyor, sonra yakıyor, sonra da bir bidona beton döküyor. Bunları yapana ne yapacaksınız siz? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki. Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor. Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, bir yarar sağlayacağını, bir çare olacağını düşünüyoruz. Öbür taraftan da adaletin tecelli etmesi adına bunu önemsiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz. Hem Meclise 2 milyon dilekçemiz var hem de verilmiş olan bir anayasa değişikliği teklifimiz var" ifadelerini kullandı.

"HDP milletvekillerinin kürsüde kadın hakları konuşurken kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz"

HDP'de yaşanan tecavüz skandalına aynı parti vekillerinin sessiz kalması ile birlikte gerçek yüzlerini gördüklerini belirten Destici, "Birileri gibi sözde kadın hakları savunuculuğu yapmadık, yapmayız da. Güya kadın hakları savunucusu gibi gözüken, partilerinde çok kadın olduğunu ifade eden, PKK'nın siyasi partisinin düştüğü hali görüyorsunuz. Bir de bu açığa çıkanlardan. Açığa çıkmayanları da biliyoruz. Bir milletvekilleri aylarca eşine şiddet uyguluyor. Bir başka milletvekili de bir kadına İslami cemaatlerden değil azınlık bir grubunun cemaat liderinin evine götürerek tecavüz ediyor. Eğer bu cemaat lideri bir azınlık cemaat lideri değil de, İslami bir cemaatin lideri olsaydı acaba bazı basın yayın organları, CHP ve HDP grubu ile diğer gruplar, onların peşine takılan siyasi partilerin tavırları bu kadar sessiz mi olurdu? En az HDP vekiline verilecek tepki kadar, en az o Süryani cemaat liderine de tepki verilmesi lazım. Kim yaparsa yapsın yine aynı ve net bir şekilde tavır koyardık. Fakat bakıyorsunuz sözde kadın haklarını ağzından düşürmeyen HDP milletvekillerinin kürsüde kadın hakları konuşurken bile kendi milletvekillerinin alçaklıklarını, iğrençliklerini, kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz. Gerçek yüzlerini de bu şekilde görmüş oluyoruz" diye konuştu.

"Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok"

Sosyal medya düzenlemesini yerinde bulduklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kademeli olarak uygulanacak yaptırımlar var. Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla tüm partilerin Mecliste buna destek vermesinde bir engel yok. Çünkü hepimiz şikayetçiydik. Özellikle hanımefendiler başta olmak üzere insanımız sahte hesaplardan ya da adam yurt dışına kaçmış gitmiş, her türlü hakareti, küfrü yapıyor. Bir algı oluşturuyor. Dolayısıyla bunların düzenlenmesi şarttı. Onun için bu düzenlemeyi Büyük Birlik Partisi olarak yerinde buluyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan düzenlemenin Meclisten geçmesini bekliyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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