BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri sürdürdüğü var olma mücadelesindeki en önemli eşiklerden ve verdiği en önemli sınavlardan biri olarak kabul edildiğini belirten Destici, bu savaşın her zaman, bir değer göstergesi olarak da bilindiğini aktardı.

Türk milletinin, bu mücadeleye destek verenleri daima kendinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Destici, Anadolu irfanının, "Türk milleti" tanımını, 100 yıldır bütün sosyolojik kriterlerin üzerinde, "Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, devleti kuranlardır" şeklinde özetlediğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, o destanın, bizim yokluklar içinde, el ele, omuz omuza vererek, geleceğimizi inşa ettiğimiz son büyük var olma savaşımızın başladığı gündür. O savaşın ardından, bizimle olanlar ebediyen dostumuz, bize düşmanlık ve ihanet edenler mağlup ve bedbaht olmuşlardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, gelecekte de böyle olacaktır. Türk gençliği, bu mücadeleyi, onun yaşandığı şartları, nasıl zafere ulaştığını ve sonuçlarını, millete ve onun geleceğine dair ideallerinin tam merkezine koymalıdır. Bu yüzden 19 Mayıs'ı, 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutluyoruz."

Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılında, bu savaşın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle andığını belirten Destici, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin