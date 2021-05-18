BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri sürdürdüğü var olma mücadelesindeki en önemli eşiklerden ve verdiği en önemli sınavlardan biri olarak kabul edildiğini belirten Destici, bu savaşın her zaman, bir değer göstergesi olarak da bilindiğini aktardı.

Türk milletinin, bu mücadeleye destek verenleri daima kendinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Destici, Anadolu irfanının, "Türk milleti" tanımını, 100 yıldır bütün sosyolojik kriterlerin üzerinde, "Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, devleti kuranlardır" şeklinde özetlediğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, o destanın, bizim yokluklar içinde, el ele, omuz omuza vererek, geleceğimizi inşa ettiğimiz son büyük var olma savaşımızın başladığı gündür. O savaşın ardından, bizimle olanlar ebediyen dostumuz, bize düşmanlık ve ihanet edenler mağlup ve bedbaht olmuşlardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, gelecekte de böyle olacaktır. Türk gençliği, bu mücadeleyi, onun yaşandığı şartları, nasıl zafere ulaştığını ve sonuçlarını, millete ve onun geleceğine dair ideallerinin tam merkezine koymalıdır. Bu yüzden 19 Mayıs'ı, 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutluyoruz."

Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılında, bu savaşın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle andığını belirten Destici, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:22:20. #1.11#

title