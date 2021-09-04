BBP Genel Başkanı Destici, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, imam hatip okullarında eğitim görenlerin, hangi mesleği icra ederlerse etsinler, topluma yol gösterici olduklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, imam hatip okullarında eğitim görenlerin, hangi mesleği icra ederlerse etsinler, topluma yol gösterici olduklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Destici, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, Önder 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ülkede imam hatiplerle ilgili olumlu yönde büyük gelişmeler yaşandığını söyledi. 1980 darbesinde imam hatip lisesi öğrencisi olduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:

"O gün yaşadıklarımızı hala unutmuyorum. Din eğitimi alan ve din eğitimi verecek olan imam hatip okullarındaki kız kardeşlerimizin başları zorla açtırıldı. Bir kısmı ağlayarak okulları terk etti, bir kısmı ağlayarak başını açtı. Aynı zulümler 28 Şubat döneminde de yaşandı ama elhamdülillah bugün başı örtülü, başı açık bütün kızlarımızın kardeşçe okuduğu günleri yaşıyoruz. Bunu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazandık."

Destici, bazı kesimlerin imam hatip okullarında eğitim görenlerin sadece imamlık yapması gerektiği yönünde yanlış görüşlere sahip olduğunu, dinini ve ilmini bilen genç nesillerin yetişmesinin ülkenin ve medeniyetin gelişiminde büyük fayda sağlayacağını belirterek şöyle devam etti:

İmam hatiplilerin şunu bilmesi lazım; ister imam olsunlar, ister tıp okusunlar, ister öğretmen olsunlar, ister esnaf, ister sanayici olsunlar, imam hatipliler günümüzün irşatçılarıdır, günümüzün tebliğcileridir. Ülkenin manevi değerleri adına atılmış adımları çok önemli buluyorum. Ayasofya'yı açmak, hem güçlü bir iman sahibi olmayı hem cesaret sahibi olmayı hem de uluslararası ilişkileri iyi yönetmeyi bilmeyi gerektiriyordu. Elhamdülillah Türkiye bunu başardı. Bunu engellemeye çalışanların da hep boş konuştuğu ortaya çıktı."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da imam hatiplerin nitelikli genç nesiller yetiştiren önemli okullar olduğunu vurgulayarak "İmam hatiplilerin hayatın her alanında olmaları şüphesiz 21. yüzyıldaki en büyük kazanımlarımızdandır. İmam hatiplerin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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