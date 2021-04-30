BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanların problemlerinin üzerine yeni ve ağır yükler eklendiğini belirterek, "Emekçilerin bu problemlere ezdirilmemesi için hem ülkeyi yönetenlerin hem de fert fert hepimizin önemli sorumlulukları var." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanların problemlerinin üzerine yeni ve ağır yükler eklendiğini belirterek, "Emekçilerin bu problemlere ezdirilmemesi için hem ülkeyi yönetenlerin hem de fert fert hepimizin önemli sorumlulukları var." ifadesini kullandı.

Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emekçilerin problemleri olduğunu, daha iyi şartlarda daha iyi ücretler ve sosyal haklarla çalışmayı hak ettiklerini belirtti.

Bu şartları sağlamanın ilk olarak ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesiyle mümkün olacağını bildiren Destici, Türkiye'de 1 Mayıs üzerinden işçi haklarının uzun yıllar marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Destici, bu dönemde hem emekçilerin gerçek problemlerinin konuşulamaması hem de işçilerin ideolojik kavgaların öznesi haline getirilmeye çalışılmasıyla büyük zararlar gördüğünü, bu yanlışa artık son verilmesi ve emekçilerin ideolojik gerekçelerle istismarının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi dolayısıyla çalışanlarımızın problemlerinin üzerine yeni ve ağır yükler eklendi. Emekçilerin bu problemlere ezdirilmemesi için hem ülkeyi yönetenlerin hem de fert fert hepimizin önemli sorumlulukları var." ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Öncelikle devletimizin sosyal devlet olma görevini yerine getirmesi, sonrasında millet olarak yaşadığımız zorluklar karşısında birlik ve dayanışma içinde olmak mecburiyetindeyiz. İş kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarken, başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Günü'nü, mübarek ramazanını ve önümüzdeki Ramazan Bayramlarını kutluyor, 1 Mayıs'ın, içinde bulunduğumuz sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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