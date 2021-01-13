BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yardımcıoğlu beraberinde bazı partililer ile AA Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bağrık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak