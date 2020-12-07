BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu. Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu. Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Yardımcıoğlu, çalışmalarından dolayı AA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bir süre önce Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Büro Sorumlusu olarak atanan İzzet Mazı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yardımcıoğlu. AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman