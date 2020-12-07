BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret

07.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:38
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu. Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu. Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Yardımcıoğlu, çalışmalarından dolayı AA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bir süre önce Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Büro Sorumlusu olarak atanan İzzet Mazı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yardımcıoğlu. AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan Bilecik'e ziyaret
GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan Bilecik'e ziyaret
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret
Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:41:53. #1.15#
title