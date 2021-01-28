BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan üniversite öğrencilerine kredi yerine burs verilmesi önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan üniversite öğrencilerine kredi yerine burs verilmesi önerisi

28.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:02
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan üniversite öğrencilerine kredi yerine burs verilmesi önerisi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, üniversite öğrencilerine verilen kredilerin, bursa dönüştürülmesi talebinde bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, üniversite öğrencilerine verilen kredilerin, bursa dönüştürülmesi talebinde bulundu.

Yardımcıoğlu, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, parti olarak bir takım önerileri olduğunu, kredi uygulaması yerine, üniversiteyi kazanan öğrenciye babasının ekonomik geliri ne olursa olsun, kazanmış olmasının gereği olarak asgari ücretin belirli oranında burs verilmesi gerektiğini belirtti.

Bursların da derslerine az çalışanla çok çalışan arasındaki fark gözetilerek verilmesi gerektiğini ifade eden Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, bir bankaya gitsek ve kredi istesek, bize kredibilitemizin olup olmadığını sorarlar. Bizim findeks notumuza, kredi notumuza bakmak isterler. Peki, öğrenciye kredi vermek nasıl bir düşüncedir? Öğrenciyi borçlandırmak nasıl izah edilir ' Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine 550 lira burs ve kredi veriyorsunuz. Yüksek lisansta bu rakam bin 100 liraydı. Doktorada bu rakam bin 650 liraydı. 550 lira ile ne yapılabilir ki' Bu Ankara, İstanbul'da yaşayanların dolmuş parası bile değil. Öğrencilerin burs ve kredilerine zam yapıldı. Peki, ne kadar yapıldı? Lisans ve ön lisans burs ve kredileri 550 liradan 600 liraya çıktı. Bin 100 lira olan yüksek lisans bursu bin 300 liraya çıktı. Bin 600 lira olan doktora bursu da bin 650 liraya çıktı. Bu neyin kredisi böyle? Öğrenciye niye kredi veriyorsunuz? Bir öğrencinin okulu bitirdikten sonra yaşadığı en büyük dert askerlik, iş bulma, öğrenim kredisi borcu kaygısı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan üniversite öğrencilerine kredi yerine burs verilmesi önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:06:21. #1.15#
title