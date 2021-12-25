BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Afyonkarahisar'da kur dalgalanmasını değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı son yapılan hamleleri doğru bulduklarını belirtti.

Alfatlı, Afyonkarahisar'da bir restoranda partisinin il divan toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin şehit genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bugüne kadar genel siyasi yaklaşımda ülkenin, milletin, mazlumun yanında ve zalimin karşısında olduğunu söyledi.

Yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı içerisinde olduklarını dile getiren Alfatlı, şöyle konuştu:

"Eksik ve yanlış gördüklerimizi söylüyoruz. Vatandaşımızın lehine olabilecekleri ifade ediyoruz. Bunları da yetkililerle paylaşıyoruz. Ancak, hiç bir zaman çözüm önerisini üretmediğimiz ve sunmadığımız hiçbir konu üzerinden de vatandaşlarımızın duygularını ve ihtiyaçlarını siyaset malzemesi yapmıyoruz."

Alfatlı ayrıca, Türkiye'nin son dönemdeki gündeminin yeni ekonomi modeli olduğunu vurgulayarak, "Döviz kurlarının yükselmesi ve alçalması ile bu kur üzerinden manipülasyon ve spekülasyonların yapılması, vatandaşlarımızın daha fazla yoksullaştırılması ve geçim sıkıntısının daha da fazla artırılmasını doğru bulmuyoruz. Son yapılan hamleleri de BBP olarak biz, doğru gördüğümüzü ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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