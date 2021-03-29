BBP Diyarbakır İl Başkanı Akın'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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BBP Diyarbakır İl Başkanı Akın'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
BBP Diyarbakır İl Başkanı Akın'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Recep Akın, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Recep Akın, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Beraberinde başkan yardımcısı Mehmet Tekbaran ile Gültekin'i ziyaret eden Akın, yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Akın'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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