BBP Denizli İl Başkanı Karateke güven tazeledi Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Olağan Kurultayında mevcut başkan İsmail Karateke, seçime katılan delegelerin tamamın oyunu alarak güven tazeledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Olağan Kurultayında mevcut başkan İsmail Karateke, seçime katılan delegelerin tamamın oyunu alarak güven tazeledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, BBP Yönetim Kurulu, kadın kolları, gençlik kollarının yanı sıra çok sayıda üye olağan kurutluya katıldı. Sıra ile yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İlk oyu kullanan ise BBP Genel Başkan Yardımcısı Sarı oldu. Mevcut Başkan İsmail Karateke, seçime katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA