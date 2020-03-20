BBP'den toplantılara erteleme
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika

BBP'den toplantılara erteleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'korona virüs' tedbirleri kapsamında bölge ve genel istişare toplantıları ile anma törenlerinin ikinci bir genelgeye kadar ertelendiğini açıkladı.

20.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:56
BBP'den toplantılara erteleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'korona virüs' tedbirleri kapsamında bölge ve genel istişare toplantıları ile anma törenlerinin ikinci bir genelgeye kadar ertelendiğini açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni nesil korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde parti içerisinde aldıkları kararlarla ilgili bir genelge yayımladı. Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan 'korona virüs' salgınının Türkiye'yi de ciddi anlamda tehdit ettiğini ve salgının hızla yayıldığını bildiren Destici, "Bu ölümcül salgına karşı başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları çeşitli tedbirler, tavsiyeler ve yasaklar açıklamaktadır. Öncelikle bütün teşkilat mensuplarımızın ve üyelerimizin Sağlık Bakanlığımızın virüsten korunma ile ilgili tüm tavsiyelerine, diğer devlet kurum, kuruluşlarımızın da aldığı ve açıkladığı kararlara azami derecede uymasını ve çevresindeki vatandaşlarımızın uyması noktasında da bilgilendirici, yönlendirici ve uyarıcı tavsiyeler yapması insani ve İslami bir mesuliyet ve Büyük Birlik Partili, Alperen olmanın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Özellikle 'korona virüs' salgınıyla mücadele kapsamında ilgili devlet kurumları ve parti genel merkezi tarafından yapılan açıklamalar dışında başta sosyal medyadaki manipülatif, provokatif ve spekülatif haberler, paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen Destici, şunları aktardı:

"Yine 'korona virüs'le mücadele kapsamında devletimiz ve diğer sivil toplum örgütleri bütün kapalı ve açık toplantıları ya iptal etmişler ya da ertelemişler ve bu hususta tüm kurumlara zorunlu tavsiyede bulunmuşlardır. Bu bağlamda Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi olarak buna uygun şekilde aldığımız kararla, yayınlanacak ikinci bir genelgeye kadar il-ilçe kongrelerimiz, anma ve diğer tüm toplantılarımız ertelenmiştir. Alınan bu karara bütün teşkilat mensuplarımızın tam anlamıyla uyması hayati bir zorunluluktur. Bu kapsamda genel merkez olarak 5 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştireceğimiz Doğu Anadolu Bölge toplantısını, 10-11-12 Nisan tarihlerinde Antalya Alanya'da gerçekleştirilecek genel istişare toplantısını ve 25 Mart'ta şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi anmak için Ankara Tacettin Sultan Dergahı'nda yapılacak program, daha sonrasındaki yürüyüş ve MEB Şura Salonu'ndaki toplantı da iptal edilmiştir. Bu toplantılar, bütün dünyayı tehdit eden 'korona virüs' salgını geçtikten sonra daha güçlü bir katılımla gerçekleştirilecektir. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, onunla birlikte şehadete yürüyen dava arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Yüce Allah'tan niyazımız ve duamız biran önce bu salgından milletimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın kısa sürede kurtulmasıdır. Rabbim ülkemizi, milletimizi muhafaza etsin. Sizlere de ailenizle birlikte sağlıklı bir ömür temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." - ANKARA

Kaynak: İHA

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