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BBP'den, Remzi Çayır açıklaması

BBP'den, Remzi Çayır açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi'nden (BBP), partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır'ın, 2018 yılında partiden ihraç edildiği açıklanarak; Çayır ile ilgili haberlerde BBP adının kullanılmaması istendi.

BÜYÜK Birlik Partisi'nden (BBP), partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır'ın, 2018 yılında partiden ihraç edildiği açıklanarak; Çayır ile ilgili haberler de BBP adının kullanılmaması istendi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel medya organlarında, 'Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak parti kurduğu' ifade edilerek haberler e konu edilen ve Milli Gazete yazarı olan şahıs, 2018 yılında partimizden ihraç edilmiş olup, partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Bahse konu haberler de, partimizin isminin kullanılmamasını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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