BBP'den MHP'ye Bayram Ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP), Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ağırladı. BBP'li heyetin Kurban Bayramı!nı kutlayan Karakaya, bayramın hayırlara vesile olmasını ümit ettiğini söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise "İnşallah tüm insanlığın, insanca yaşayacağı, her şeyden insanca faydalanacağı bir dönem yaşarız. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem maalesef acılarla, üzüntülerle geçen bir dönem. Bir taraftan Trump'tı, Papaz'dı derken ülkenin gündemi bir türlü hizmete, üretime doğru yönelmiyor. İnşallah bundan sonra yönelir. Sizlerle birlikte, hep beraber attığımız Cumhur İttifakı döneminin bundan sonra daha da zemin bulup, oturup her alanda hizmete döner inşallah" diye konuştu. - ANKARA