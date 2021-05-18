BBP'den Kırım Tatar sürgününün 77'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Kırım Tatar sürgününün 77'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Kırım Tatar sürgününün 77'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Karabulut, yazılı açıklamasında, Orta Asya'dan ayrılan Türklerin tarih boyunca birçok tuzakla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Emperyalist güçlerin her zaman Türklerin önüne set çekmeye çalıştığını aktaran Karabulut, "Türkler, 21'inci asırda Doğu Türkistan'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Irak'ta, Kırım'da insanlık dışı vahşi cinayetler ve sürgünler içerisinde bırakılmışlardır." ifadesini kullandı.

Kırım sürgününün tarihe "utanç levhası" olarak geçtiğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Sovyet rejiminde yaklaşık 3,5 milyon Kırım Tatarı, 68 yıl önce yurtlarından çıkarılarak vagonlarla Sibirya ve Orta Asya çöllerine bırakıldı. Katarlarda, hayvanların dahi konulmayacağı yerlerde yaklaşık bir ay süren yolculuk boyunca yüz binlerce Kırım Türkünden 200 bin kadarı sürgün yolculuğu, soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek alemlerin sahibine ruhunu teslim etmiştir."

Kırım Türklerinin acılarını paylaştıklarını bildiren Karabulut, ana yurtlarına dönmek için çaba sarf eden Kırımlıların mücadelelerine destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir