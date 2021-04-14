BBP'den, EGD'ye hayırlı olsun ziyareti
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BBP'den, EGD'ye hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BBP'den, EGD'ye hayırlı olsun ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı yönetimi, gazetecilerle bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı yönetimi, gazetecilerle bir araya geldi.

Ereğli Gazeteciler Derneği'nde (EGD) yapılan kongre sonrası göreve gelen Şafak Erel ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretler sürüyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Erel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Başkan Turabi ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra gazeteciler ile güncel konular üzerinde sohbet etti. - ZONGULDAK

BBP'den, EGD'ye hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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