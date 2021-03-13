BBP'den CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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BBP'den CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

13.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:36
BBP'den CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, BBP ile CHP'nin 19 Şubat'taki görüşmesinin "yeni anayasa çalışmaları" kapsamında yapıldığını bildirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, BBP ile CHP'nin 19 Şubat'taki görüşmesinin "yeni anayasa çalışmaları" kapsamında yapıldığını bildirdi.

Yelis, yazılı açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, partisince 3 yıl önce BBP'ye yapılan ziyarette konuşulan konuların, 19 Şubat'taki BBP-CHP görüşmesinde gündeme geldiği gibi intiba oluşturduğunu belirtti.

Yelis, CHP'li Özel'in "Cumhur İttifakı'na destek veren BBP Genel Başkanı Sayın Destici, 'Yüzde 3 yüksek, aşağı çekilmeli, bütün partiler yardım almalıdır.' diyordu. Sayın Hayati Yazıcı, 'Hazine yardımını en az 5'e ya da 7'ye çıkaralım.' diyor. Bakalım Destici ne diyecek?" şeklinde ifadesine yönelik, şunları kaydetti:

"Partimiz ve CHP'nin 19 Şubat 2021 tarihinde yaptığı görüşme, 'yeni anayasa çalışmaları' ile sınırlı olmuştur. Bu görüşmede Sayın Özgür Özel yer almamıştır. Büyük Birlik Partisi, seçim barajlarının sıfır olmasını istemektedir. Barajın kaldırılması yönünde bir mutabakat sağlanamazsa bu rakam yüzde 3'ün üzerinde olmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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