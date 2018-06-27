BBP'den 'Bedelli' Önerisi

BBP Başkanı Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.