BBP'den AK Parti'ye Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Nerelerde işbirliği yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Olumlu görüşmeler geçti. İnşallah en kısa sürede, nerelerde ve nasıl bir birlikteliğimizin olacağı yönünde de açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini ve BBP'nin Cumhur ittifakı'nın ruhuna sadık bir siyasi parti olduğunu belirtti.

Kurtulmuş ve Özhaseki ile yapılan görüşmede, daha önce kendilerinden istenilen çalışmanın daha detaylı olarak incelendiğini ifade eden Tunç, "Nerelerde iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Olumlu görüşmeler geçti. İnşallah en kısa sürede, nerelerde ve nasıl bir birlikteliğimizin olacağı yönünde de açıklamalar yapılacaktır." diye konuştu.

Tunç, ülke siyaseti için güzel gelişmeler olacağının altını çizerek, "Şahsımızdan ve partimizden önce memleketimizin geleceği önemlidir. Milletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, istikrar ve istikbalimiz için Büyük Birlik Partisi üzerine düşeni yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır. Her iki siyasi partide de iyi niyetli yaklaşımlar var." ifadesini kullandı.

Üzeyir Tunç, görüşmede BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in yer aldığını da dile getirdi.

Kaynak: AA