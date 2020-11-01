BBP'de kongre sonrası Başkanlık Divanı belirlendi
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BBP'de kongre sonrası Başkanlık Divanı belirlendi

01.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:44
BBP'de kongre sonrası Başkanlık Divanı belirlendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ataköşk Hotel'de kongrenin ardından düzenlenen ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda, genel sekreter MKYK üyelerince gizli oyla seçilirken genel başkan yardımcılıkları için açık oylama yapıldı.

Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda Genel Sekreterliğe Üzeyir Tunç, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına İmdat Kösoğlu seçildi.

Başkanlık Divanında yer alan isimler şöyle:

"Mahmut Yardımcıoğlu, Hüseyin Uysal, Ahmet Yelis, Osman Tüfekçi, Ünsal Karabulut, Bayram Karacan, Yaşar Sayan, Tevfik Eren, Sultan Selim Şimşek, Mikail Şahan, Murat Aslan, Ekrem Alfatlı, Ali Keser, Ahmet Tarık Sarı, Doğan Ürgüp, Muhittin Açıcı, Alaeddin Çakır, Mahir Alay, Bülent İspir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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