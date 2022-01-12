Son dakika haberi... BBP belediye başkan adayının öldürülmesi; savcı 3 sanığa beraat istedi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu'nun 25 Mart 2020'de Sarıyer Kısırkaya'da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın beraatını talep etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan Özkurt SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Okan Özkurt, Yavuz Özkurt ile Hülya Özkurt ve maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun aile yakınlarıyla taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada Ali Rıza Biberoğlu'nun oğlu Orhan Zeki Biberoğlu sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıkların maktulün yanından ölene kadar niye ayrılmadıklarını anlayamadım. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

SAVCI 3 SANIK İÇİN BERAAT TALEP ETTİ

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık Okan Özkurt'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar ve avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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