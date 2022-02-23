BBP BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ ÖLDÜRÜLMESİ; SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 12 YIL HAPİS

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu'nun 25 Mart 2020'de Sarıyer Kısırkaya'da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığa beraat kararı verirken bir sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan Özkurt Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Uğur Özkurt, Hülya Özkurt, Yavuz Özkurt ve maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun kardeşi Sefer Engin Biberoğlu ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

"BİR DAHA ÖLDÜRDÜK ALİ RIZA BİBEROĞLU'NU"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Mahallesinde Okan Özkurt ile Ali Rıza Biberoğlu'nun tartışarak kavga ettikleri ve birbirlerine bıçakla saldırdıkları, şüpheli Okan Özkurt'un kardeşleri Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve babası Yavuz Özkurt'un da kavgaya karışarak maktul Biberoğlu'nu bıçakladıkları belirtildi. İddianamede, maktulün tanık Erşen Kuruhasan'ı arayıp orman yolunda olduğunu söyleyerek yardım istediği, tanık Erşen'in arkadaşı İsmail Kır'ı arayıp maktulün tarif ettiği yere gitmesini söylediği ve kendisinin de o an yanında bulunan Yunus Tural ile maktulün yanına doğru yola çıktıkları ancak orman yoluna varmadan önce şüpheliler Hülya ve Uğur'un araçlarıyla tanıkların aracının önünü kestikleri kaydedildi. Tanıklar İsmail ve Erşen'in maktulün tarif ettiği yere gittikleri, orada şüpheli Yavuz Özkurt'un elinde bir sopayla bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, tanık Erşen'in Ali Rıza Biberoğlu'nu aracın içinde arka koltukta kanlar içinde gördüğü, aracın biraz uzağında Okan Özkurt'u gördüğü, tanık Erşen'in yaralı Ali Rıza'ya ne olduğunu sorduğu, Ali Rıza'nın "Yavuz ve çocukları bana saldırdılar" dediği anlatıldı. Sanık Hülya Özkurt'un balta ile tanık Erşen Kuruhasan'a saldırdığı, sanıkların tanık Erşen'in "Hastaneye gidelim adam ölüyor" diye bağırdığı, ancak sanık Yavuz Özkurt'un "Bırak ölsün" dediği de öne sürüldü. Daha sonra tanığın maktül Ali Rıza'yı kucaklayıp arabaya koyarak ambulansa götürüp durumu jandarmaya haber verdiği anlatıldı. Sanıklardan Okan Özkurt hakkında "Kasten öldürme", diğer sanıklar hakkında ise "İştiraken kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel