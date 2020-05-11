BBP Başkanlık Divanı açıklaması Açıklaması
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BBP Başkanlık Divanı açıklaması Açıklaması

BBP Başkanlık Divanı açıklaması Açıklaması
11.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:06

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin, "Stratejik yatırımlar hariç, her türlü büyük kaynak gerektiren yatırım projeleri, şartlar normalleşinceye kadar ertelenmeli yahut durdurulmalıdır.

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin, "Stratejik yatırımlar hariç, her türlü büyük kaynak gerektiren yatırım projeleri, şartlar normalleşinceye kadar ertelenmeli yahut durdurulmalıdır." açıklamasında bulunuldu.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan ve dört saat süren Başkanlık Divanı toplantısının ardından partiden yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda darbe tartışmalarının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, darbe ve benzeri söylemlerle başka hesaplar içerisinde olan "iç ve dış mihraklar"a mesaj vermek isteyenlere hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Hassaten, ana muhalefet partisi CHP'nin bazı sözcülerinin, darbeyi ya da sokak hareketleri üzerinden bir kalkışmayı çağrıştıran söylemlerini her anlam ve şartta büyük bir talihsizlik olarak görüyor ve kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için komisyon kuruldu"

Toplantıda, kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin bütün yönleriyle parti tarafından oluşturulan komisyonca bir kez daha incelenmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, sözleşmenin Meclis'te oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatılarak, "Söz konusu kabulün Meclis'te tekrar ele alınarak iptal edilmesi veya sözleşmenin 80'inci maddesindeki 'Sözleşmenin istendiği zaman feshedileceği' yönündeki ibaresine dayanarak, çekilme şartlarının oluşturulması için gerekli hukuki alt yapı çalışmasını yapmak üzere aynı komisyon yetkilendirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Genel bütçe revize edilmeli"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili partinin öneri ve tavsiyelerine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle kamu harcamaları ve finansmanının tekrar gözden geçirilerek genel bütçe üzerinde bir revizyon çalışmasının gündeme alınması gerektiği belirtildi.

Sosyal yardıma hak kazanma kıstaslarının yeniden belirlenerek bu süreçte yardıma muhtaç olup da kapsam dışında kalanlara acil yardım ulaştırılması gereğine işaret edilen açıklamada, gıda tedarik zincirinin herhangi bir zafiyete uğramaması adına ekilebilir tüm arazilerin tarımsal faaliyete dahil edilmesi için yasal altyapının hazırlanması, tarımsal desteklerin türlerine göre yeniden belirlenmesi istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stratejik yatırımlar hariç, her türlü büyük kaynak gerektiren yatırım projeleri, şartlar normalleşinceye kadar ertelenmeli yahut durdurulmalıdır. Başta stratejik öneme sahip sektörler olmak üzere, firmaların ihtiyaç duyacağı ekonomik destek kalemleri belirlenerek, hızla uygulamaya konulmalıdır.

İhracatçı firmaların KDV iadeleri, bürokratik süreçler daha da kısaltılarak, mümkün olan en kısa sürede ödenmelidir, kamudan alacaklı olan işletmelerin alacaklarının ödenmesi için de yine bürokratik süreçler kısaltılarak en kısa zamanda ödemeleri yapılmalıdır.

Bütün bu hususlarla ve koronavirüsle mücadelede, devletimizin, milletimizin, hükümetin ve özellikle de darda kalan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Esasen bütün gayretimiz ve önceliğimiz her zorlu süreçte olduğu gibi bu süreci de birlik ve üstün dayanışma gücümüzle kazanacağımıza olan inancımızla katkı sağlamaktır. Büyük Birlik Partisinin önceliği devletin bekası, necip Türk Milletinin istikbali ve istiklalinin ebed müddet devamlılığıdır."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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