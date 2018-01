BBP Başkanı Destici: "Türkiye kendi coğrafyasında her türlü operasyonu yapar. Bir sonraki adım da Menbic'e olmalıdır"

BBP çeyrek asrı geride bıraktı

BBP 25. Yılını kutladı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi kuruluşunun 25. yılını Ankara'da bulunan Ataköşk'te düzenlenen törenle kutladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye kendi coğrafyasında her türlü operasyonu yapar. Bir sonraki adım da Menbic'e olmalıdır" dedi.

BBP, Türkiye siyasetinde 25. Yılını doldurması münasebetiyle etkinlikler düzenledi. İlk olarak, bugün öğle saatlerinde partinin kurucu lideri olan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden, partinin şimdiki Genel Başkanı Mustafa Destici ve yanındaki partililer, akşam saatlerinde de yemekli bir tören ile Türk siyasetinde doldurdukları çeyrek asrı kutladı. Tören'de bir konuşturma gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak; Türk milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuda, her anı acı, tatlı ve meşakkatle geçen 25 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar taze tutarken çeyrek asırlık yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle ve sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz. Rahmetli kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bir sohbetinde, "Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalı" demişti. Çeyrek asırlık siyasetimizde; Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin bekası, üniter yapımızın muhafazası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptık. Her zaman demokrasiden ve meşruiyetten yana olduk. İyilikleri tavsiye eden, kötülükleri dışlayan anlayışla, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında durduk. Türk siyasetinde milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcileri ve birlik mayası olduk" ifadelerini kullandı.

"Devlette birlik, bayrakta birlik, vatanda birlik, dilde birlik ve millette birlik dedik"

Genel Başkan Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet'te Birlik", "Bayrak'ta Birlik", "Vatan'da Birlik", "Dil'de Birlik" ve "Millet'te Birlik" dedik. Milletimizin adının da, büyük Türk Milleti' olduğunu ifade ettik. Rahmetli Muhsin Başkanımız; Büyük Birlik Partisinin kuruluşunda; "Milli Mutabakat" metni ile tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bulunmuş, Emperyalist, sömürgeci "yeni dünya düzeni" karşısında, "Nizam-i Alem" demişti. "Yeni dünya düzeni" denilen sistemi hedef almış biz, Türkiye'deki partilerin değil, dünyadaki kapitalist, emperyalist, siyonist sistemin ve onun uzantılarının alternatifiyiz demişti. Yeni dünya düzeni denilen, modern emperyalizmin karşısında, İnsanca yaşam, hakça paylaşım, ahlak, adalet ve Erdem'i önceleyen "Nizam-ı Alem" Projesine duyulan ihtiyaç, günümüzde daha da elzem hale gelmiştir."

"Yeni bir Türkiye ülküsüne ihtiyaç vardır"

"Bugün, insanca bir yaşam, hakça bir paylaşım, Ahlak ve Adaleti hakim kılmak ve yeni bir geleceğin inşası için, "Yeni bir Türkiye ülküsüne" ihtiyaç vardır" diyen Destici, "Kapsama alanı tüm kimlikler olan ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz, hepimiz birlikte büyük Türk Milletiyiz anlayışını benimseyen. Kalkınma ve refah talebiyle demokrasi talebini birlikte öncelikli hedefleyen. Özgürlük talebiyle güvenlik ihtiyacını beraber düşünen. Vatanseverlik, milliyetçilik, muhafazakarlık ve demokratlık terkibinin en güzel şekilde yapıldığı bir siyaset anlayışını elzem gören, manevi ve maddi atılımların at başı gittiği bir siyaset anlayışı, Turkiye'nin ihtiyacı olan siyaset anlayışıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye kendi coğrafyasında her türlü operasyonu yapar. Bir sonraki adım da Münbiç'e olmalıdır"

Mehmetçiğin, Afrin'de Bölücü Terör Örgütü PKK ve onların uzantısına yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatına' da değinen BBP Genel Başkanı Destici, "Harekatın sonuna kadar yanındayız. Kahraman ordumuzun Allah muzaffer eylesin. Bu harekat asla ve kata inkıtaya uğramamalıdır. Bu harekat başlamadan önce, efendim Amerika Rusya ne der diyorlardı. Türkiye kendi coğrafyasında her türlü operasyonu yapar. Bir sonraki adım da Menbic'e olmalıdır. İçeride savaşa hayır demek gafillik değil de nedir?" değerlendirmesinde bulundu.

Törende, İsmail Güneş unutulmadı

Partinin kurucu lideri olan şehit Muhsin Yazıoğlunun vefat ettiği gün aynı uçakta bulunan ve şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş unutulmadı ve şehit İsmail adına eşi Yasemin Güneş'e plaket takdim edildi. Plaket takdiminden sonra konuşma gerçekleştiren Yasemin Güneş, "Bazı ödüller vardır ki çok özel ve değerlidir. İsmail adına bugün bu ödülü alıyorum. Benim en çok hoşuma giden ödüller, basından ve BBP'den aldığım ödüllerdir. Bu ailenin içerisinde olmaktan mutluyuz. BBP camiası yani ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

Destici mikrofonu eline aldı ve şarkıya eşlik etti

BBP, Türkiye siyasetinde 25. Yılını doldurması münasebetiyle etkinlikler düzenledi. Etkinlikte şarkılar söylemek için sahneye Ahmet Hasan Sadık çıktı. Sadık birkaç şarkı söyledikten sonra sahneden inerek mikrofonu Destici'ye verdi ve Destici bir şarkıya kısada olsa eşlik etti.

Törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çok sayıda Milletvekili, parti üyeleri ve davetliler katıldı.

Tören, hediye ve plaket takdimlerinden sonra son buldu.