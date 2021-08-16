BBP Başkanı Destici: "Selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz"
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BBP Başkanı Destici: "Selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz"

BBP Başkanı Destici: 'Selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Uşak'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Uşak'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Destici, doğal afetler sonrasında vatandaşların zorluklar çektiği süreçlerde siyasetin olmayacağını, konuların yaralar sarıldıktan sonra konuşulması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Uşak'ta düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla buluştu. Kahvaltıya Destici ve parti yetkilileri de katıldı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Destici sözlerine, afet bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Özellikle Kastamonu'da meydana gelen sel de etkilerin büyük olduğunu aktaran Destici, öncelerde meydana gelen sellerden çok daha büyük bir sel olduğunu belirtti. Muhalefet partilerinin oy kazanmak amacıyla yapılan açıklamaları yanlış bulduğunu aktararak "Böyle zor zamanlarda siyaset olmaz, söylenilecek sözler ertelenir" dedi.

Sözlerine devam eden Destici, "Önce yaralar sarılır, cenazelerimiz defnedilir, taziyeler verilir, ihtiyaçlar giderilir. Ondan sonra siyasi partiler tespitlerini yaparlar. Eleştiriyse eleştiri, öneriyse öneri ama tam yangının ortasında, selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet görevlilerinin çalışmadığı iddialarına da dikkat çeken Destici, bu iddiaları yalanlayarak devletin bütün kurumlarının afet bölgelerinde cansiperane çalıştıklarını kaydetti. Destici, "Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim, devlet işin başından itibaren çok iyi çalıştı ve çalışıyor. Devletin bakanları olayın ilk anından itibaren bölgede. Bütün yetkililer bölgede, halkımız büyük bir dayanışma içerisinde. Bölgede, başta bakanlarımız olmak üzere yetkililerin, valilerin, kaymakamların, il müdürlerinin, AFAD ve diğer gönüllü kuruluşların, il özel idarelerin ve belediyelerin nasıl çırpındığına, nasıl çalıştıklarına şahit olduk. Uykusuz geceler, büyük bir yorgunluk ve bitkinlikle çare olmaya çalışıyorlar, ihtiyaçları gidermeye çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Elektrikleri kesilen bölgeye helikopterle jeneratör taşıyorlar. Vatandaşların tamamı helikopter ve diğer araçlarla anında tahliye edildi. Şu anda iş makinaları bölgeyi temizlemeye çalışıyor. Yani bu kadar cansiperane bir çalışma varken gerçekten bu tür işlerin farklı türlü konuşuluyor olması beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gündeme gelen kontrolsüz göçler hakkında da açıklama yapan Başkan Destici, vatandaşların olası bir ayaklanmalarının yanlış olduğunu, bu tarz kışkırtmalarla vatandaşların dolduruşa gelmemeleri gerektiğini belirtti. Destici, "Göçmenler üzerinden, kaçak yollarla Türkiye'ye girenler üzerinden bir iç kargaşa çıkararak Türkiye'yi, Suriye, Irak gibi yapmaya çalışanlar var. Esas dikkat edilmesi gerekilen konu budur. Bu nedenle hiç birimiz bu oyunlara gelmemeliyiz. Devletimiz var, halkın sokağa inmesini doğru bulmuyorum. Bu tarz kışkırtmalara halkımız gelmemeli" dedi.

Destici, düzenlenen program kapsamında sırasıyla Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Başkan Destici'ye çeşitli hediyeler takdim edildi. - UŞAK

BBP Başkanı Destici: 'Selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz'
BBP Başkanı Destici: 'Selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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