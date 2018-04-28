BBP Başkanı Destici: Cumhur İttifakının İçinde Yer Alacağız

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak genel seçiklerde Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olma konusunu gündemine almaması gerektiğini söyledi. Gül'ün aday olmayacağı yönündeki açıklamasının doğru karar olduğunu ifade eden Destici şöyle konuştu:

"Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Eski cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül'ün adaylığı konuşulurken de ifade ettim; Sayın Gül bir muhasebe yapacaktır ve dolayısıyla da 2007 yılındaki şartları hatırladığında zaten Cumhur İttifakı tarafında olan partiler biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini 'kardeşim Abdullah Gül' diyerek aday göstermişti. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir blok var ve diğer tarafta da o dönemde Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı seçtirmemek için ve her türlü hukuksuzluğu da içine katarak denemişler var. Dolayısıyla da bunun muhasebesini yapacak ve buna göre bir karar verecek demiştim. Öngörülerimiz doğru çıktı. Sayın Gül, aday olmayacağı noktasında da bir açıklama yaptı. Doğru olan da budur. Sayın Gül'ün aslında bunu hiç gündemine almaması lazımdı. ya da ona bu teklifi yapanlara da prim vermemesi lazımdı. Aslında uzun süre sessiz kalmış olması kendi isminin yıpratılması noktasında olumsuz etki etti. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları sonlandırmış oldu. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum."

Erken seçim kararını da doğru bulduklarını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Kendisiyle son değerlendirmemizi yaptık, karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık. Ama gündemimiz sadece seçim değildi. Türkiye'nin diğer temel meseleleri ile ilgili de yine biz önemli gördüğümüz hususları kendileri ile paylaştık. Kendisi de bizimle bazı hususları paylaştılar. Yarın il başkanları toplantısı yapacağız. İl başkanlarımızın fikrini aldıktan sonra BBP olarak hafta içi bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağımızı, kamuoyu ile paylaşacağız. Hangi şekilde olursa olsun BBP Cumhur İttifakı'nın yanındadır. İnşallah bu ittifakın içinde yer alacaktır ve yeni sistemin hayata geçmesi için önümüzdeki seçimler çok kritiktir. Yeni sistemin hayata geçmesi için biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hem Cumhur İttifakı'nın adayı için hem de meclis çoğunluğu elde ederek çıkması anlamında biz bütün kadrolarımızla sahada olacağız."

- Gaziantep