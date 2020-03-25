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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Güncel

BBP adalet istiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

25.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:24
BBP adalet istiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olayı "suikast" olarak nitelendiren Bulut, "25 Mart 2009 tarihinde kaybettiğimiz Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarını rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. 11 yıldır biz Büyük Birlik Partililer, Alperenler hukukun içerisinde suikastın aydınlatılması için mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde teknolojinin, devletimizi yönetenler tarafından son derece methedilmesine rağmen, teknolojinin cevap veremediğini; hukukun, adaletin sonuna kadar tesis edildiğine dair hamasi söylemlerin olduğu bir süreçte, hukukun ve adaletin yerine getirilemediğini gördük. Biz Büyük Birlik Partililer Muhsin Yazıcıoğlu suikastına müsebbip insanları kanun önüne çıkarmakla Türkiye'de adaletin, demokrasinin, hukukun sonuna kadar tesis edileceğine inanıyoruz" dedi.

"Kanun önünde hesap vermelerini istiyoruz"

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe kalkışmasını hatırlatan Bulut, "15 Temmuz'da gördük ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastına müsebbip olanlar 15 Temmuz'da da müsebbiptir. Dolayısıyla biz bunların bir an evvel kanun önünde hesap vermelerini istiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'de Türk devletine sadece nüfus cüzdanı ile bağlı, başka istihbarat birimlerine hizmet eden kişiler tarafından şehit edilmiştir. Dolayısıyla bu manada hem Türkiye'deki iş birlikçileri ayıklamak hem de milyonlarca Türk toplumunun Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü algısının yerine gelmesi için suikastı çözmek Türk devleti açısından bir fırsattır. Düşünün zamanın teknolojisi telefonlar var ama koordinat tespit edemiyorsunuz. Düşünün o kadar bilgi kirliliği yapan insanlar var ki, bu bilgi kirliliği yapan insanlar maalesef hukuk önüne çıkmamıştır. Arama kurtarma çalışmalarını akamete uğratan dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in mahkemesi, Muhsin başkanın helikopterinden parçaları söken kişilerin ve bazı üst derece askeri ve sivil memurların yargılandığı dosya. Aslında her şey hazır. Avukatlarımız hazırladıkları dosyayı Adalet Bakanlığı'na ve ilgili birimlere vermelerine rağmen geldiğimiz noktada Muhsin Yazıcıoğlu suikastına müsebbip hiçbir kişinin ceza almadığını görmekteyiz. İnanıyor ve biliyoruz ki Hz. Ömer'in adaletine sonuna kadar inanmış bir Hamza yürekli hakim çıkarak bu suikastı çözecektir. Dolayısıyla hukuk herkese lazımdır, adalet herkese lazımdır. Geç gelen adalet, adalet değildir" diye konuştu.

Anma programı ertelendi

Bulut; Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş için her yıl düzenledikleri anma programını koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini ifade etti.

BBP Sivas İl Başkanı Bulut, konuşmasını şu ifadelerle devam ettirdi: "Sivas il merkezinde fotoğraf sergisi, lokma dağıtımı, mevlit programları, panellerden oluşan bir dizi faaliyetlerimizi Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda başka tarihe ertelemiş durumdayız. Bunun yerine şehrimizin çeşitli yerlerinde asılan billboardlar ile şehitlerimizi yad ediyoruz. Bütün faaliyetleri koronavirüsünden dolayı ertelemiş bulunuyoruz. Devletimizin aldığı kararlar bizim başımızın üstünedir. Türk milletinin sağlığı, birliği, beraberliği, huzuru hepimizin başı üzerinedir." - SİVAS

Kaynak: İHA

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