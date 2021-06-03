BBL Esports fred ile anlaştı!
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BBL Esports fred ile anlaştı!

BBL Esports fred ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

BBL Esports (.BBL_esports), fred (.fredvalorant) ile artık daha güçlü!

Ülkemiz espor ekosistemine VALORANT ile giriş yapan espor organizasyonu BBL Esports fred ile anlaştı. Organizasyon oyuncu ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında video kullandı ve şu açıklamalara yer verdi:

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VALORANT espor ekosisteminde BBL Esports ile adı sıkça anılan başarılı oyuncu artık istediği yerde. Yeni sezona ve turnuvalara bomba gibi girmeyi amaçlayan organizasyon transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önceki transferinde MUJ ile anlaşan BBL Esports, fred ile güçlerini birleştirerek daha iyiyi hedefliyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılı oyuncuya gelecek kariyerinde mutluluklar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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