BBDSO tenor Aydın Uştuk'u konuk etti
13.11.2020 00:29 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:32
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde İlknur Güntürkün Kalıpçı, Aybige Kalıpçı ve tenor Aydın Uştuk'u ağırladı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde İlknur Güntürkün Kalıpçı, Aybige Kalıpçı ve tenor Aydın Uştuk'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, tenor Aydın Uştuk "Çanakkale", "Burası Huştur" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler ve şefin performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü