BBDSO, sezonu keman virtözü Markov'la açacak

01.10.2019 20:14

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini ve Camille Saint-Saens'in eserleriyle yeni sezona "merhaba" diyecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Saint-Saens'in "Bacchanale", Paganini'nin 2 numaralı keman konçertosu ve Beethoven'ın 5. Senfonisi seslendirilecek.

Görkemli yapısıyla keman için bestelenmiş en güzel konçertolardan biri olan ve büyük virtüözite gerektiren Paganini'nin tanınmış yapıtlarından 2. keman konçertosu, ünlü keman sanatçısı Alexander Markov'un usta yorumuyla izleyicilerle buluşacak.

Beethoven'ın tarafından bestelenen ve kaderin kapısını çalmasını konu eden 5. Senfoni de konserin ikinci yarısında seslendirilecek.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Ekim'de gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA