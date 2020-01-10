BBDSO Maurice Steger'i konuk etti
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BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.

10.01.2020 02:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 02:46
BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barok müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, blok flüt sanatçısı Maurice Steger şef ve solist olarak sahne aldı.

Konserin ikinci yarısında seslendirilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Haffner" başlıklı 35. senfonisi Bursalı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konserin sonunda solist Maurice Steger sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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