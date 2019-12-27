BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri
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BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Yeni Yıl" konserinde Latin ve Caz Piyanisti Emir Ersoy'u ağırladı.

27.12.2019 01:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 01:50
BBDSO'dan

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Yeni Yıl" konserinde Latin ve Caz Piyanisti Emir Ersoy'u ağırladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Emin Güven Yaşlıçam yönetti.


Gecede Vokalde Aleiksi R.Contreras, Gitar ve Vokalde Görkem Baharoğlu, Trompette Sercan Kerpiççiler, Trombonda Hakan Çimenot, Bas Gitarda Eylem Pelit ve Davulda Riccardo Marenghi de solist olarak sahne aldı.

Konserin sonunda solist Emir Ersoy ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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