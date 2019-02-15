Bbdso'dan "Rahmaninov Akşamı" Konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Rahmaninov Akşamı" konserinde piyano sanatçısı Gökhan Aybulus'u konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Rahmaninov Akşamı" konserinde piyano sanatçısı Gökhan Aybulus'u konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Azerbaycanlı ünlü şef Yalçın Adıgüzel yönetti.
Gecede, Sergey Rahmaninov'un "Piyano Konçertosu no: 4" ve "Senfoni no: 2" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solist Gökhan Aybulus uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA